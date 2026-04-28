МЧС наращивает силы в Туапсе из-за риска экологического ущерба после атаки ВСУ

Куренков: Все утечки нефти, возникшие после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены

Утечек нефти с нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в настоящее время не происходит. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам оперативного совещания.

Инцидент, вызванный атакой беспилотников, создал угрозу серьезного экологического ущерба,. В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации, о текущей обстановке министру доложил губернатор Вениамин Кондратьев.

Куренков отметил, что МЧС наращивает группировку сил и средств, а дополнительные подразделения в кратчайшие сроки направляют в район. Работы организованы в круглосуточном режиме с учетом рисков изменения обстановки. Приоритетом остается предотвращение распространения загрязнений и минимизация вреда окружающей среде.

«Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены для оказания помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», — отметил Куренков.

Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что в ликвидации последствий задействованы более 270 специалистов и около 50 единиц техники. Ситуация стабилизирована и находится под контролем, при этом сформирован резерв на случай осложнений.

В ведомстве уточнили, что утечки нефтепродуктов, возникшие после атаки, остановлены, новые излияния не фиксируются. Основные усилия сосредоточены на локализации уже попавших в окружающую среду загрязнений. В русле реки развернуты девять линий боновых заграждений, препятствующих их распространению. В ближайшее время планируется усиление защитных рубежей.

Также проводится мониторинг морской акватории, куда могла попасть часть топлива. Для обследования и очистки воды 29 апреля в Туапсе прибудет сводная группировка из 40 водолазов, включая специалистов «Кубаньспаса».

Координацию действий на месте осуществляет оперативный штаб под руководством заместителя главы МЧС Вячеслава Бутко и начальника Главного управления пожарной охраны Ивана Лунева.

