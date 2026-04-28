Путин заявил о росте террористических угроз в России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Президент связал усиление рисков с активизацией экстремистских структур и действиями Киева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риски террористических угроз на территории России продолжают увеличиваться, в том числе на фоне активности международных террористических организаций и радикальных группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам обеспечения безопасности на выборах 2026 года.

«Риски террористических угроз растут. Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки», — заявил Путин.

Путин также указал на изменение тактики противника. По его словам, «киевский режим и его покровители перешли к открыто террористическим методам», что, как он подчеркнул, связано с ситуацией на линии боевого соприкосновения, где противник «каждый день теряет определенные территории».

Президент обратил внимание на учащение ударов беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры. В качестве примера он привел атаку на энергетические объекты в Туапсе, которая могла повлечь серьезные экологические последствия. При этом, по словам главы государства, региональные власти оперативно отреагировали на ситуацию, и серьезных угроз удалось избежать.

Путин призвал правоохранительные органы жестко пресекать любые попытки диверсий и террористических актов, отметив, что в предвыборный период возможны провокации, в том числе организованные из-за рубежа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
