Российские торговые сети начали переходить на мини-форматы магазинов

Мурад Устаров
Мурад Устаров

На ситуацию могли повлиять популярность маркетплейсов и сокращение расходов потребителей.

Почему ритейлеры уменьшают площади магазинов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Непродовольственные ритейлеры начали работать над сокращением площади магазинов. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Она отметила, что один из популярных брендов одежды Lime планирует открывать магазины площадью 1,2 — 1,5 тысячи квадратных метров. По ее словам, новый формат адаптируют для регионов, где люди тратят на покупки меньше, чем в Москве. Это позволит снизить затраты на отделку помещений и изменить ассортимент.

Обновленный вариант рассматривают и другие компании. Так, бренд Sela запустил формат концепт-стора с товарами для дома и кафе, «Детский мир» открывает магазины площадью до 400 квадратных метров под брендом «Детмир мини», а «М. Видео» переходит к модели white store, где точка — часть логистической инфраструктуры.

Изменения подтвердила и директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Эксперт связала это с обновлением поведения покупателей, которые стали следить за расходами и отдают предпочтение магазинам с быстрым доступом к товарам.

На ситуацию также повлияла и популярность онлайн-торговли. Специалисты уверены, что маркетплейсы снижают потребность в больших торговых площадках. Кроме того, заметно упала привлекательность крупных магазинов в регионах.

Ранее 5-tv.ru писал о намерении ритейлера «Л’Этуаль» закрыть в этом году около 150 магазинов. В 2025 году сеть прекратила деятельность более 90 точек.

Российские торговые сети начали переходить на мини-форматы магазинов
