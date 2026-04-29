Россияне раскрыли отношение к грамматическим ошибкам

Мурад Устаров

Грамматика остается одним из важных навыков при устройстве на работу.

Как россияне относятся к ошибкам

Более 70% россиян назвали грамматические ошибки проблемой

Большинство россиян считают орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки в публикациях СМИ или соцсетях компаний проблемой. Это следует из данных опроса коммуникационного агентства FAVES Communications и сервиса hh.ru, с которым ознакомилась Газета.ру.

Исследование проводили с 13 по 16 апреля, в нем приняли участие свыше тысячи человек старше 18 лет. По его итогам, негативное отношение к ошибкам испытывают 71% респондентов: 40% связали неграмотность с репутационными рисками, а 31% увидели в ней снижение доверия. При этом 10% опрошенных признались, что не обращают внимания на них. Оставшиеся респонденты воздержались от ответа.

В сервисе отметили, что в прошлом году грамотность упоминали в вакансиях более 480 тысяч раз. Она заняла второе место среди «жестких» навыков после продаж (около 1,6 миллиона). В активных резюме компетенции встречались более 800 тысяч раз.

Глава направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова отметила, что грамотный русский язык остается универсальным навыком, так как значительная часть рабочих задач связана с коммуникацией с партнерами, клиентами и коллегами. Она добавила, что высокий уровень грамотности — одно из основных требований в сферах медиа, журналистики, PR, копирайтинга, редактура и образования.

Опрос также показал, что 76% граждан считают устную и письменную речь важной для для каждого жителя России. Еще 13% заявили, что грамотность — показатель образованности и статуса.

