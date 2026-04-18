В Можайске высадили 85 лип в рамках акции «Сад памяти»

|
Борис Сатаров
Мероприятие приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном Можайске 18 апреля стартовала Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», посвященная героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия участники высадили 85 лип в преддверии 85-летия начала войны.

Наталия Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы и дочь маршала Советского Союза Ивана Конева, рассказала о том, как они вместе с отцом высаживали яблоневый сад в ее школьные годы. По ее словам, такие мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти.

«Мы, собственно, из-за памяти сажаем. В память о тех людях, которые отдали жизнь за Родину», — сказала Конева, добавив, что можайская земля была одним из самых суровых рубежей обороны.

В мероприятии приняли участие потомки героев Победы, волонтеры, амбассадоры ДоброFon и жители региона. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев подчеркнул, что таким образом выражается благодарность и уважение к тем, кто защищал Родину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
