Ни в горе, ни в радости: Арина Аверина бросила Дмитрия Алиева из-за туберкулеза

|
Диана Кулманакова
Спортсмен замкнулся в себе после постановки диагноза.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гимнастка Арина Аверина и фигурист Дмитрий Алиев могли расстаться из-за серьезных проблем со здоровьем спортсмена. Об этом молодой человек рассказал в интервью на федеральном канале.

Он откровенно признался том, что врачи диагностировали у него туберкулез. Именно это известие стало причиной разрыва с возлюбленной.

Дмитрий отметил, что постановка такого диагноза стала для него тяжелым испытанием. Он совершенно не понимал, где именно мог заразиться.

Болезнь спровоцировала не только физические трудности, но и глубокий психологический кризис. Из-за этого фигуриста пришлось на время исчезнуть из публичного пространства.

В ходе беседы Алиев подчеркнул, что в сложный жизненный период его личная жизнь претерпела крах. По словам фигуриста, в момент борьбы с заболеванием он чувствовал необходимость закрыться от окружающего мира.

Описывая расставание, Дмитрий намекнул на отсутствие поддержки со стороны партнерши в критической ситуации.

«Было непросто, и я закрылся… Все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились», — прокомментировал ситуацию Алиев.

Хотя имя Авериной в контексте разрыва прямо не называлось, поклонники связали эти слова именно с ней.

Информация о романтической связи между Ариной Авериной и Дмитрием Алиевым начала активно обсуждаться в прессе летом прошлого года. Подтверждение слухам последовало довольно быстро. Пара посетила свадебное торжество сестры гимнастки — Дины Авериной.

Позже в социальных сетях атлеты делились трогательными видеороликами, не скрывая своих чувств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Последние новости

10:25
В Туапсе локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
10:12
На пермском предприятии начался пожар после атаки украинского БПЛА
10:02
«Даже голос не повышает»: Иосиф Пригожин ответил на слухи о разладе в семье
9:42
Король Карл III пошутил о сожжении Белого дома на встрече с Дональдом Трампом
9:35
Ни в горе, ни в радости: Арина Аверина бросила Дмитрия Алиева из-за туберкулеза
9:12
«Уже не ползаю»: Станислав Садальский успешно перенес операцию

Сейчас читают

Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Ждать ли всплеска? Как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге с запуском ВСМ до Москвы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео