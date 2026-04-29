Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области

Эфирная новость 47 0

СБУ завербовали жителя Мелитопольского района через мессенджер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Запорожской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт.

По версии следствия, СБУ завербовала жителя Мелитопольского района через чат в мессенджере Telegram. По заданию куратора он раздобыл компоненты для изготовления взрывного устройства и перевез их домой, чтобы передать исполнителю диверсии.

Оба предполагаемых террориста сейчас находятся под арестом.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что российского археолога Александра Бутягина освободили в ходе обмена заключенными на границе Польши и Белоруссии.

Задержание ученого произошло в декабре 2025 года в Варшаве — его арестовали по запросу Украины. Киев обвинял Бутягина в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года. На Украине ему грозило до десяти лет лишения свободы.

Процедура обмена прошла в пункте пропуска «Переров‑Беловежа». По данным ФСБ РФ, схема была реализована по формуле «пять на пять»: российская сторона передала двух молдавских разведчиков и ряд других лиц, а взамен получила Бутягина и еще нескольких граждан, включая супругу российского военнослужащего из Приднестровья.

В организации обмена участвовали спецслужбы семи государств, а подготовка операции, по имеющимся данным, заняла около года.

Ещё больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Последние новости

11:52
Вандалы в Австрии осквернили захоронение советских воинов
11:37
Бизнес на крови: Германия усиленно ставит экономику на военные рельсы
11:23
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
11:13
Пожар на НПЗ в Туапсе распространился на многоквартирный дом
11:10
Электроснабжение в Подмосковье по основной сети восстановлено
11:09
Отвалятся вместе с фольгой: как не остаться без волос после окрашивания

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео