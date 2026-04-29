Король Карл III пошутил о сожжении Белого дома на встрече с Дональдом Трампом

Король Великобритании Карл III во время торжественного приема пошутил о сожжении Белого дома британскими войсками в начале XIX века. Об этом сообщило Daily Mail.

В ходе встречи с президентом США, проходившем в Вашингтоне, монарх прокомментировал недавнюю реконструкцию резиденции американских лидеров. Он сопоставил современные строительные работы в Восточном крыле с историческими событиями англо-американской войны, когда британская армия захватила город.

Выступая перед гостями Карл III отметил, что рад снова находиться в Белом доме. Он подчеркнул, что заметил масштабные перемены в архитектуре здания.

«И если позволите, для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в Восточном крыле после вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году», — сказал Карл III.

Продолжая мысль под общий смех присутствующих, король иронично добавил, что еще в 1814 году его соотечественники «предприняли собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий в Белом доме».

В период вооруженного конфликта 1812–1815 годов британские солдаты действительно подожгли Вашингтон. В результате этого президентская резиденция была практически полностью уничтожена.

«Осмелюсь предположить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — продолжил король, рассмешив президента и его гостей.

Данный визит стал первой поездкой Карла III в США за последние 19 лет. В ходе встречи не обошлось и без курьезов со стороны принимающей стороны. Дональд Трамп нарушил строгие требования британского протокола, похлопав монарха по плечу.

