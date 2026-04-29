Трудности сервиса: работник отеля раскрыл правду о национальных чертах туристов

|
Дарья Орлова
Администратор гостиницы в Италии поделился наблюдениями о поведении людей.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работник отеля назвал постояльцев из Испании самыми приятными гостями

Постояльцы из Испании и Португалии являются самыми приятными в общении гостями, тогда как американцы и украинцы доставляют персоналу больше всего хлопот. Опытом работы в премиальном сегменте поделился сотрудник пятизвездочного отеля, расположенного в северной части Италии, в рамках обсуждения на платформе Reddit.

Автор под ником Moist-Meal-3757 пояснил, что хотя жители Пиренейского полуострова заезжают к ним не слишком часто, именно они оставляют наиболее благоприятное впечатление у команды сотрудников.

В то же время к списку наиболее раздражающих категорий туристов он также отнес некоторых своих соотечественников-итальянцев, однако не стал детально расписывать конкретные причины предвзятого отношения к представителям этих государств.

Особое внимание автор уделил описанию вопиющих случаев неадекватного поведения клиентов, с которыми ему приходилось сталкиваться лично.

Одним из самых негативных эпизодов стала стычка с женщиной, которая пыталась заселиться в самый дорогой номер без предварительного бронирования.

Услышав закономерный отказ из-за отсутствия свободных мест, посетительница устроила грандиозный скандал. Она начала громко кричать на напарницу администратора и даже перешла к физическим угрозам, пообещав вырвать девушке волосы.

Такие случаи, по словам сотрудника, наглядно демонстрируют обратную сторону работы в элитном сервисе, где гости порой ведут себя крайне агрессивно.

Рассказал администратор и о курьезных ситуациях, связанных со щедростью и странностями богатых клиентов.

«Если говорить о самой нелепой просьбе, то однажды после окончания смены ко мне подошла пожилая гостья и попросила меня найти для нее „самую итальянскую вещь, какую только можно представить“, дав мне купюру в 200 евро. Я купил ей магнит с изображением итальянского комика и актера Тото и надписью „И я плачу!“ Сдачу я, естественно, вернул», — рассказал он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

15:01
Яблоко за 300 рублей: власти проверят стоимость продуктов в Анадыре
14:50
В Египте турист погиб из-за укуса кобры, которая забралась в его штаны
14:38
В Подмосковье семилетний ребенок утонул после падения в реку
14:37
Пять человек задержаны после пожара на севере Москвы
14:31
Улыбка перед приговором: учительнице дали десять лет тюрьмы за изнасилование школьника
14:20
Камеры засняли момент попадания мальчика в щетку трактора в Зеленограде

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео