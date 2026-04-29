Эликсир молодости: биологи нашли способ замедлить старение сердца

Диана Кулманакова 3 180 0

Новое вещество запускает регенерацию органа.

Как замедлить износ и старение сердца: профилактика болезней

РИА Новости: японские биологи нашли способ замедлить старение сердца

Японские ученые обнаружили уникальный метод замедления процессов старения сердца, который также позволяет частично восстанавливать его функции. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости профессор факультета естественных наук университета Гакусюин Сигэру Янаги.

Исследователи проводил серию экспериментов на лабораторных мышах. Они изучили воздействие миторубина — соединения, созданного на базе природного алкалоида берберина.

В ходе работ выяснилось, что использование этого препарата существенно повышает эффективность работы митохондрий. Они действуют как внутриклеточные электростанции. Однако с годами их число сокращается, а работоспособность падает.

Применение нового вещества позволило повысить объем вырабатываемой энергии в клетках сердца подопытных животных. А также препарат способствовал увеличению общего количества здоровых митохондрий.

По мнению специалиста, нарушение митохондриальной функции лежит в основе развития большинства патологий в пожилом возрасте.

Результаты испытаний подтвердили возможность замедления деградации сердца и улучшения его показателей.

Тем не менее, руководитель проекта Сигэру Янаги отметил, что данные были получены в лабораторных условиях на животных. Для подтверждения аналогичного терапевтического воздействия на человека потребуются дополнительные клинические исследования.

Успешное завершение будущих проверок может стать фундаментом для создания принципиально новых стратегий лечения возрастных сердечно-сосудистых заболеваний.

