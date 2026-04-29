Скончалась 99-летняя участница ВОВ из Пскова Екатерина Перепелова

За время войны ветеран пережила ужасы немецких концлагерей.

В Пскове скончалась 99-летняя участница Великой Отечественной войны Екатерина Перепелова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Telegram-канале.

Перепелова появилась на свет 18 марта 1927 года в деревне Лухново в Псковском районе — за годы войны ей довелось пережить ужасы немецких концлагерей.

«Война застала ее, когда ей было неполных 13 лет. Пережив ужасы немецкой оккупации, в 1944 году она вместе с сестрой была угнана в Литву на принудительные работы», — рассказал Елкин.

Красная Армия освободила девушек в 1945 году. В Пскове Екатерина Ивановна окончила курсы Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, получив специальность бойца-минера. С риском для собственной жизни она разминировала городские улицы.

После войны женщина была телефонисткой в пожарной части, ухаживала за парком в музее города Пушкин и работала на псковском заводе радиодеталей.

Ранее скончалась блокадница и ветеран ВОВ Галина Мацкина.

