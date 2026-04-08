Блокадница и ветеран ВОВ Галина Мацкина умерла в возрасте 98 лет

На Кипре умерла блокадница и ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Галина Мацкина. Ей было 98 лет. Об этом сообщило посольство РФ в республике в своем Telegram-канале.

«В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, она пережила блокаду Ленинграда, проявив невероятную силу духа, стойкость и волю к жизни», — говорится в публикации ведомства.

Галины Борисовны не стало 6 апреля. Подробности и причины ее смерти точно неизвестны еще. В посольстве отметили, что ветеран на протяжении многих десятилетий хранила память о событиях ВОВ и передавала ее подрастающему поколению.

Галина Мацкина пережила блокаду Ленинграда, когда была подростком. В 1942 году она была эвакуирована из города вместе с семьей по «Дороге жизни». С 1996 года она жила в Германии, а в 2018 году она вместе с дочерью переехала на Кипр.

В 2025 году от имени президента РФ Владимира Путина получила юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

