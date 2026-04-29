«Огромная нагрузка»: женщины какой расы чаще всего умирают при родах

The Guardian: темнокожие женщины чаще умирают при родах из-за расизма

Системный расизм и неблагоприятная социальная среда провоцируют серьезные биологические изменения в организмах темнокожих женщин. Это значительно повышает риск летального исхода при родах. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

Специалисты проанализировали данные 44 исследований, сфокусировавшись на трех ключевых патологиях. Среди них воспалительные процессы, окислительный стресс и повышение сосудистого сопротивления в матке и плаценте.

Выяснилось, что у темнокожих пациенток показатели по всем трем метрикам стабильно выше.

«Беременность и роды создают огромную нагрузку на женский организм. Темнокожие женщины могут испытывать дополнительное напряжение из-за таких факторов, как системный расизм, социально-экономическое неблагополучие и стрессовые факторы окружающей среды. Во время беременности это напряжение может влиять на ключевые биологические процессы таким образом, что повышается риск развития осложнений при беременности», — отметили авторы исследования.

Она также добавила, что крайне важно бороться с первопричинами неравенства, а не списывать все на генетику.

Статистика подтверждает выводы ученых: темнокожие женщины умирают во время родов в 2,7 раза чаще, чем женщины других рас. Кроме того, они значительно чаще сталкиваются с тяжелыми послеродовыми осложнениями и психическими расстройствами в перинатальный период.

Профессор Дино Джуссани подчеркнул, что негативное внешнее воздействие делает женский организм менее способным к здоровому функционированию в период вынашивания ребенка.

«Неприемлемо, что темнокожие женщины и их дети продолжают сталкиваться со значительно более высокими рисками для здоровья во время беременности и родов, чем другие женщины в Великобритании», - заявила вице-президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов Дженни Барбер.

По мнению эксперта, для исправления ситуации необходимы скоординированные действия по искоренению коренных причин неравенства и долгосрочные инвестиции в родильные дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.