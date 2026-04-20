«Ловим таких животных»: есть ли мутанты в Чернобыльской зоне отчуждения

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Ранее там были обнаружены собаки с синей шерстью.

Есть ли мутанты в Чернобыльской зоне отчуждения

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В Чернобыльской зоне нет мутировавших животных

Массовых мутаций среди животных в Чернобыльской зоне отчуждения на данный момент не зафиксировано. Об этом рассказал руководитель научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский в беседе с «РБК-Украина».

Специалист подчеркнул, что, вопреки распространенным легендам и популярным стереотипам, местная фауна внешне практически не отличается от обычных сородичей.

По словам Вишневского, текущие показатели радиационного фона не достигают тех критических значений, которые могли бы спровоцировать повальные физические отклонения.

«Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются», — пояснил эксперт ситуацию с нынешним состоянием экосистемы.

В качестве важного аргумента ученый привел принципы выживания в естественной среде обитания. Денис Вишневский отметил, что если у зверя появляются серьезные генетические сбои или аномалии, его жизнеспособность резко падает.

Любые критические изменения ведут к тому, что животное просто не справляется с конкуренцией.

«Если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание», — отметил эксперт.

Ранее исследователи также пытались найти объяснение необычным явлениям, таким как изменение цвета шерсти у местных собак. Однако и для этого нашлись прагматичные обоснования, не связанные с радиационным изменением генома.

