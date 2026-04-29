День Кузьмы Огородника: как 1 мая отмечали на Руси

|
Екатерина Чумоватова
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

День Кузьмы огородника отмечают 1 мая

Во многих странах мира 1 мая отмечаются различные праздники. На Руси люди встречали день Кузьмы Огородника. Об этом рассказали URA.RU.

Торжество названо в память о святом Косме Халкидонском. Епископ считается защитником земледелия и домашнего очага. Чтобы урожай был богатым, православные с наступлением мая приступали к посевным работам. Начинали сажать с теплолюбивых растений: морковь, свекла, огурец. Особо важно было, чтобы этой работой занимались женщины, так как мужские руки могли негативно повлиять на плодородие.

Православные соблюдали множество правил, связанных с этим праздником. Люди верили, что в этот день нельзя стричь волосы и ногти — считалось, что это может сократить жизнь. Также необходимо избегать грусти и слез, так как это может привести к бедам.

В этот день было принято устраивать семейные собрания за ужином из первых весенних овощей. Кроме того, нужно было проводить генеральную уборку и проветривать помещения.

Особое внимание народ уделял приметам. 1 мая следили за погодой. Считалось, если первый день месяца оказался теплым, то его конец будет холодным. Также были знаки, указывающие и на урожай. Например, если домашний скот пьет много воды — год будет урожайным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

