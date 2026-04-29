Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке серии терактов в Крыму

У украинского агента обнаружили самодельную бомбу на радиоуправлении.

В Крыму задержали украинского агента, который собирался взорвать электростанцию. Оперативники нашли у него самодельную бомбу на радиоуправлении. А также компоненты для сборки еще двух взрывных устройств.

Диверсант признался, что готовил целую серию терактов. Так, он собирался убить руководителя одной из правоохранительных структур на полуострове.

Для украинских спецслужб задержанный фотографировал объекты критической инфраструктуры — склады с топливом и позиции наших зенитчиков. А после терактов собирался выехать из России. Теперь ему грозит 20 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области. По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали жителя Мелитопольского района через мессенджер Telegram.

Впоследствии подозреваемый раздобыл компоненты для изготовления взрывного устройства и перевез их домой, чтобы передать исполнителю диверсии. Оба предполагаемых террориста сейчас находятся под арестом.

