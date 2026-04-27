Гендиректор НМГ и министр культуры РФ посетили съемочную площадку «Черного шелка»

В картине примут участие известные актеры: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев

Министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор НМГ Светлана Баланова посетили съемочную площадку детективного экшена «Черный шелк». Об этом сообщила пресс-служба НМГ.

О старте съемок международного блокбастера «Черный шелк» кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution (входят в холдинг «Национальная Медиа Группа») сообщили в марте 2026 года. Фильм «Черный шелк», который является продолжением кинокартины «Красный шелк», выйдет в прокат в марте 2027-го.

Во время визита Ольге Любимовой и Светлане Балановой провели экскурсию по павильону, в ходе которой им рассказали о производстве картины. Особое внимание было уделено декорациям, в том числе пассажирскому лайнеру и гигантскому дирижаблю.

Во время съемок кинокартины команда проекта они используют целый ряд современных технических решений. Так, например, благодаря одному из них можно воссоздать эффект настоящего шторма. С этой целью корпус корабля оснастили специальной системой водосбросов, а также установили подвижное основание. Именно оно имитирует качку.

«Кино — это инструмент культурной дипломатии и укрепления диалога между странами, и „Красный шелк“ — яркий тому пример. Уверена, что впереди нас ждет много новых ярких совместных разножанровых проектов», — сказала Ольга Любимова, добавив, что «Черный шелк» станет важным продолжением сотрудничества РФ и КНР в сфере кинематографа.

Светлана Баланова в свою очередь напомнила, что фильм «Красный шелк» вышел в прокат год назад и стал не только культурным, но и общественно-политическим событием, ведь это первый в современной истории совместный российско-китайский кинопроект.

«Черный шелк» — это самостоятельная история с новыми загадками и новыми героями. Она будет понятна и интересна как поклонникам первой части, так и тем, кто только знакомится с этой вселенной, — как в России, так и за рубежом», — сказала Баланова.

О чем фильм и кто в нем снимется

В картине «Черный шелк» вновь появятся такие актеры, как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи. Еще к касту присоединились Максим Матвеев, сербский актер Александар Радойичич, Майя Гитер, Алексей Тахаров, Полина Куценко, японские актеры Хироюки Мори и Джунсуке Киносита, а также Илья Антоненко и Сергей Анненков.

Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, куда доставляют загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». Никому неизвестно, что скрывается за кодовым названием, однако спецслужбы нескольких стран уже ведут охоту за ним.

