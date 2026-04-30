Доля вакансий для специалистов в России без опыта упала на четверть

«Известия»: в России упало количество вакансий для начинающих специалистов

Сотрудников без опыта перестали брать на работу. Как выяснили «Известия», доля вакансий для молодых специалистов упала на четверть. Бизнесу выгоднее нанимать подготовленные кадры, чем вкладываться в их обучение.

Дополнительное давление на рост безработицы среди выпускников вузов оказывает внедрение искусственного интеллекта. И первыми это почувствовали на себе молодые специалисты в сфере IT.

Больше всего свободных мест традиционно в торговле — около четверти всех предложений. Но даже их количество сократилось. При этом вырос спрос в сферах красоты и здоровья, услуг, а также культуры и образования.

