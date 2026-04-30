Доля вакансий для специалистов в России без опыта упала на четверть

Эфирная новость 21 0

Дополнительное давление на рост безработицы среди выпускников вузов оказывает внедрение искусственного интеллекта.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Известия»: в России упало количество вакансий для начинающих специалистов

Сотрудников без опыта перестали брать на работу. Как выяснили «Известия», доля вакансий для молодых специалистов упала на четверть. Бизнесу выгоднее нанимать подготовленные кадры, чем вкладываться в их обучение.

Дополнительное давление на рост безработицы среди выпускников вузов оказывает внедрение искусственного интеллекта. И первыми это почувствовали на себе молодые специалисты в сфере IT.

Больше всего свободных мест традиционно в торговле — около четверти всех предложений. Но даже их количество сократилось. При этом вырос спрос в сферах красоты и здоровья, услуг, а также культуры и образования.

Ранее эксперт по подбору персонала и HR-консультант Антонина Болгова рассказала 5-tv.ru, как составить резюме и сопроводительное письмо, чтобы работодатель заметил кандидата. 

Как пояснила специалист, главная задача резюме — не рассказать «все, что было», а быстро ответить на главный вопрос работодателя: какую ценность вы можете принести именно сейчас. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.88
0.19 87.78
0.19
