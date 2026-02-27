«Вас увидят и услышат»: как составить резюме и сопроводительное письмо

HR-консультант Болгова: фото в резюме должно быть уместно

Современное резюме — это не просто документ, а стратегический инструмент, из которого нужно убирать все лишнее. Об этом рассказала эксперт по подбору персонал и HR-консультант Антонина Болгова для 5-tv.ru.

Главная задача резюме — не рассказать «все, что было», а быстро ответить на главный вопрос работодателя: какую ценность вы можете принести именно сейчас.

Первое впечатление

Ваша фотография — это первое, что увидит HR. Важно помнить, что изображение будет напрямую влиять на восприятие вас. Поэтому, прежде всего, важно не само его наличие, а его уместность.

«Если вы претендуете на позицию финансового директора, селфи с отдыха вряд ли создаст нужное впечатление. Если же речь о креативной индустрии, лишком строгий студийный портрет может выглядеть неестественно», — говорит Болгова.

Фото — это часть профессионального образа, и оно должно ему соответствовать.

Объем и структура: как читают резюме на самом деле

Резюме не должно быть длинным. Допустимый объем — две-три страницы. Не стоит писать больше, так как это все равно чаще всего потеряет внимание читателя.

«Важно учитывать, что HR не читает резюме в классическом смысле — он его сканирует. И за первые 20-30 секунд должно быть понятно: какой у вас масштаб, какую роль вы занимали, за что отвечали», — говорит эксперт.

По этой причине очень важно убирать все лишнее и оставлять только то, что напрямую связано с желаемой позицией.

Почему важно писать резюме самому

Когда резюме за вас составляет консультант или искусственный интеллект, очень часто оно теряет свою индивидуальность из-за слишком «гладких» и похожих друг на друга формулировок.

«Это заметно — особенно на этапе интервью, когда сильный текст не подтверждается деталями. Хорошее резюме — это не идеальный текст. Это живой и точный язык, за которым стоит реальный опыт», — объясняет HR-специалист.

Цифры и результаты: язык, который понимает бизнес

Конкретные результаты — один из самых сильных элементов в вашем резюме. Не «участвовал», а «сделал». Не «работал», а «изменил». Например: «увеличил выручку на 25% за год», «снизил расходы на 12%», «руководил командой из 18 человек».

При этом важно не просто сказать о цифрах, но и дать понять, за счет чего они достигнуты и как повлияли на бизнес. Цифры сделают ваш опыт прозрачнее и понятнее.

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо обычно недооценивают, хотя оно может усилить отклик. Важно лишь помнить, что его задача — не пересказать резюме, а показать совпадение между вашим опытом и задачами компании.

«Если бизнес выходит на новые рынки — логично подчеркнуть опыт масштабирования. Если компания проходит изменения — важно показать опыт трансформаций», — сказала она.

Сопроводительное письмо, по сути, является мостом между вашим прошлым опытом и их текущими задачами. Достаточно написать даже два-три предложения.

«Ваша стратегия выхода на региональные рынки совпадает с моим опытом масштабирования B2B-направлений. В предыдущем проекте я вывел новый регион в прибыль за 11 месяцев и сформировал локальную команду продаж», — привела пример Болгова.

Релевантность и язык профессии

Ключевое слово современного резюме — релевантность, то есть способность говорить на языке вашей отрасли. Использование профессиональной терминологии помогает быстрее пройти первичный отбор.

«Рынок сегодня ценит не универсальность. Он ценит точное попадание. И чем яснее вы показываете свою ценность, тем выше вероятность, что вас увидят и услышат», — заключает специалист.

