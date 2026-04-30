Врач провел операцию прямо на улице, чтобы спасти жизнь мужчины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

До больницы медики и пациент могли не добраться.

Врач провел операцию прямо на улице для спасения мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Венгрии врач-хирург Жолт Дубоцки провел экстренную операцию на сердце пострадавшего мужчины прямо на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Национального онкологического института, где работает специалист.

События развернулись в Будапеште, когда бригада медиков прибыла на экстренный вызов к 30-летнему мужчине. У пациента наблюдалось обильное кровотечение, вызванное ранением.

Оценив критическое состояние пострадавшего, специалисты поняли, что транспортировка в больницу может занять слишком много времени. На тот момент оно исчислялось секундами.

Жолт Дубоцки принял нестандартное и крайне рискованное решение оперировать немедленно, не дожидаясь госпитализации. Доктор вскрыл грудную клетку раненого прямо на асфальте и зашил сердечную мышцу. Это позволило оперативно купировать кровопотерю и стабилизировать функции организма.

После завершения манипуляций за жизнь пациента продолжили бороться уже в условиях стационара, куда его экстренно эвакуировали с помощью вертолета.

Благодаря героическим действиям и профессионализму хирурга, молодой человек остался жив. Позже, восстановившись после тяжелой травмы и уникального оперативного вмешательства, спасенный житель Будапешта смог лично сказать «спасибо» врачам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
Последние новости

9:41
9:35
9:28
9:20
Врач провел операцию прямо на улице, чтобы спасти жизнь мужчины
9:17
9:02
Сейчас читают

Интересные материалы

