Ангелы-хранители: бойцы 110-й гвардейской бригады вывезли семью с детьми из-под обстрелов ВСУ

Под прицелом ударных дронов наши бойцы провели уникальную операцию по спасению семьи с детьми, которая целая месяц пряталась от обстрелов в подвале. Когда колонна выдвинулась из опасной зоны, боевики начали прицельно бить по мирныс Беспощадно и на поражение, на глазах у детей.

Каждый метр пути буквально на вес золота — над головами кружили дроны. Бойцы 110-й гвардейской бригады, словно ангелы-хранители, провели их через все опасности, прикрывая со всех сторон. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин — об истории спасения, которая пробирает до дрожи.

Этого момента они все ждали целый месяц после того, как покинули свой разрушенный дом, укрывались у наших бойцов, все никак подходящей погоды. Наконец, время пришло.

Группа бойцов 110-й гвардейской бригады группировки «Центр» вывозит семью из Родинского. В небе — наш дрон-наблюдатель и наш FPV-перехватчик. «Улан» несется по кочкам, не сбавляя скорости. В кузове с ружьем — один из проводников. На пути другие бойцы также следят за небом. Это фактически была целая спецоперация. И это уже финал долгого пути.

«Бежали, я боялась, как бы ни на что не наступить. Нам рассказывали военные: что обходить, что как, если будет дрон — не обращай внимания, просто идем и смотрим под ноги», — вспоминает Дарья Ищенко.

В свои 11 лет Даше уже пришлось пережить многое. Из подвала своего разрушенного дома они вчетвером с сестрой и родителями выбирались в несколько этапов. Мария — старшая — вспоминает: путь дался очень непросто.

«Мы думали, что сейчас все донесем, сил хватит. Но добежали буквально до гаражей, сто метров, и поняли: мы уже не можем бежать, а ребята оперативненько: давайте, вам поможем, быстрее-быстрее, пока дронов нет, ни на что не наступайте», — рассказывает Мария Ищенко.

После долгого ожидания — последний рывок до машины. Уже в дороге на глазах у девочек украинские пилоты FPV начали бить по колонне мирных.

— Перед нами была семья с ребенком — дрон в мужчину, несколько штук, три.

— Видели, что без оружия, гражданские?

— Видели, да, семья, они шли с ребенком, и все равно в папу их.

Отец девочек вспоминает: все эти долгие месяцы к дому периодически приезжала машина волонтеров — «Белый ангел». Детей забрать пытались силой, чтобы после заставить родителей уехать следом. Так случилось с его соседями.

«Типа добрая эвакуация. У наших друзей: они приехали, с автоматами, со всем. Мужу сказали: „Давай не входи в конфликт, детей и жену забираем!“ — и все», — рассказывает Николай Ищенко.

В итоге соседи Николая тайно вернулись обратно. Пока к ним не приехали снова. Для националистов жители Донбасса — все равно, что люди второго сорта.

«Мы всю жизнь разговаривали на русском языке. Русский язык, зарубежная литература в программе всегда была. А сейчас у нас, на той стороне, если идешь в магазин и говоришь на русском языке, тебе могут и не продать что-то», — добавляет Мария.

Так младшая Дарья во время обучения онлайн частично вообще не понимала, что ей говорит преподаватель — урок шел на мове, но никого это не заботило. Поэтому вопросы — почему остались, почему хотели сюда, а не на ту часть Украины, ждали и рисковали — риторические. Впереди у семьи отдых и восстановление. Новая жизнь. Среди своих.

