Мужчина решил «повысить либидо» перед встречей с невестой, но не дождался ее и умер

|
Диана Кулманакова
Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Times of India: мужчина умер перед встречей с невестой из-за лекарств для либидо

В индийском городе Гургаон был обнаружен мертвым 29-летний высокопоставленный чиновник. Причиной смерти стало чрезмерное употребление медицинских препаратов для усиления либидо. Об этом сообщило The Times of India.

Тело мужчины нашли в его собственной квартире на кровати. Правоохранительные органы не зафиксировали признаков насильственной смерти или следов незаконного проникновения в жилище.

По предварительной версии следствия, сердце молодого человека не выдержало нагрузки, вызванной передозировкой специфических лекарств. Стало известно, что погибший недавно обручился и в день трагедии готовился к романтическому визиту своей невесты.

Тревогу подняли коллеги государственного служащего, которые обычно заезжали за ним по утрам, чтобы вместе отправиться в офис. Когда мужчина не вышел к автомобилю и перестал отвечать на телефонные звонки, сослуживцы попытались достучаться в дверь его квартиры, но им никто не открыл.

Родственники погибшего также безуспешно пытались связаться с ним на протяжении нескольких часов. В итоге на место происшествия была вызвана полиция, которая вскрыла помещение и констатировала его смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

