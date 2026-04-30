Пожар на НПЗ в Туапсе ликвидировали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере МАКС.

«В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников», — написал он.

Власти намерены в кратчайшие сроки восстановить порядок в городе, добавил глава региона.

Ранее в МЧС России сообщали о ликвидации открытого горения на НПЗ. Согласно заявлениям Оперативного штаба Краснодарского края, пожар начался из-за падения обломков беспилотников. В тот же день началась эвакуация жителей близлежащих домов. На территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 312 человек, были задействованы 73 единицы техники. К работе подключили силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На место происшествия сразу выехал глава МЧС Александр Куренков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля отметил, что минимизация последствий ударов киевского режима в Туапсе еще продолжается. Российские спецслужбы ведут большую и напряженную работу.

