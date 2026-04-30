Собянин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Sofia Goloviznina Journalist

В последние годы в Москве внедряются самые прогрессивные технологии тушения пожаров и ликвидации происшествий.

Фото: © РИА Новости/ Антон Денисов

Сергей Собянин поздравил сотрудников Государственной противопожарной службы России с профессиональным праздником.

«В последние годы в Москве мы внедряем самые прогрессивные технологии тушения пожаров и ликвидации происшествий. Так, в 2026-м на вооружение поступила транспортно-спасательная кабина, помогающая эвакуировать людей из высотных зданий и труднодоступных мест. Построили и отремонтировали 56 пожарных депо. Сейчас в распоряжении спасателей — более700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и свыше 150 тысяч единиц оборудования, причем некоторые образцы не имеют аналогов в России», — написал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере «Макс».

Столичные пожарные и спасатели постоянно учатся и повышают квалификацию. В прошлом году Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. В этом году пожарный Сергей Царев установил рекорд на всероссийских соревнованиях «Легендарный вызов» по скоростному подъему газодымозащитников.

В столице удалось в четыре раза сократить количество пожаров и их последствий. Существенно уменьшилось время ожидания ответа оператора системы 112. Московским спасателям и пожарным требуется меньше семи минут, чтобы прибыть на место вызова в любую точку мегаполиса — в том числе благодаря работе Московского авиационного центра.

В результате Москва стала лидером среди мегаполисов мира по противопожарной защищенности.

«От всей души благодарю пожарных за профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья и удачи», — заключил Сергей Собянин.

