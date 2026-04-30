Девушку с 30 черепахами под одеждой задержали в аэропорту Таиланда

В Таиланде в международном аэропорту Суварнабхуми задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, у которой обнаружили десятки живых черепах, спрятанных прямо на теле. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в зоне вылета. Сотрудники, занимающиеся контролем за перемещением диких животных, вместе с таможенниками, иммиграционной службой и охраной аэропорта обратили внимание на подозрительное поведение девушки. После этого было принято решение провести дополнительную проверку.

В ходе досмотра выяснилось, что под одеждой пассажирки скрывались черепахи — всего их оказалось 30. Животные были помещены в небольшие тканевые мешочки и закреплены на теле с помощью скотча, что фактически лишало их возможности двигаться.

По информации издания, большинство черепах удалось спасти — 29 из них были живы, однако одна не пережила перевозку.

Речь идет об индийских звездчатых черепахах, которые находятся под охраной и высоко ценятся на черном рынке экзотических животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.