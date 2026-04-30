Украинец с велосипедом в руках открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК и полиции

Есть раненые.

Украинец открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК и полиции

Фото: © РИА Новости/Стрингер

На Украине в Ровенской области мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции, в результате происшествия ранены два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления нацполиции.

«Когда сотрудники приблизились к мужчине с целью проверить документы, тот открыл огонь из автомата», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в селе Верба. Нападающий до нападения шел с велосипедом в руках. Известно, что пострадали полицейский и военнослужащий. Подозреваемый разыскивается, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что посетители фитнес-клуба на Украине выпрыгивали из окон из-за налета ТЦК. Участились случаи, когда украинцы вступают в прямое противостояние с ТЦК. Например, где группа молодежи напала на патруль, который пытался затолкать в микроавтобус жителя Одессы. Коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным. А вот попытки сопротивляться военным в одиночку чаще всего оказываются неудачными.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

14:17
Суд вынес приговор пилоту Ряполову за жесткую посадку самолета в Сочи
13:50
Пчелиная атака: женщина использовала насекомых как оружие против полицейских
13:49
В Кремле разъяснили срок предложенного перемирия ко Дню Победы
13:43
Немного вспылила: женщина бросила динамит в спальню своего сожителя, пока он спал
13:35
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
13:29
Прыгнула без раздумий: беременная ныряльщица помогла раненому дельфину

Сейчас читают

Шашлыки закончились трагедией: один мужчина умер, второй оказался в тюрьме
«Выходите замуж по любви»: как не разругаться с семьей на майских праздниках
Вот тебе и «хо-хо-хо»: Санта-Клауса задержали за педофилию
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео