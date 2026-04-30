«В каждой игре нахожу что-то свое»: бабушка-геймер покоряет виртуальные миры

Бабушка-геймер из Хабаровска в 75 лет увлеченно играет в игры на приставке

Алла Борисовна Живетьева из Хабаровска увлеклась видеоиграми после выхода на пенсию. Женщина рассказала 5-tv.ru, как в свои 75 лет покоряет виртуальные миры.

«Все началось с моего выхода на пенсию. Много свободного времени — чем занять? Я начала играть в игры», — поведала хабаровчанка.

В первое время Алла Борисовна играла на ноутбуке, предпочитая более простые игры — различные квесты на поиск предметов, Nancy Drew (игра про девушку-детектива — Прим. ред.) и другие. Самой трудной игрой, которую пенсионерка прошла в тот период, стал популярный хоррор «Amnesia» — впрочем, ее бабушка с улыбкой охарактеризовала лишь как «сложноватую».

Позже сын Аллы Борисовны подарил ей приставку PlayStation 4. Поначалу женщина отнекивалась, считая, что не справится с геймпадом (ручным контроллером для приставки — Прим. ред.). Однако постепенно она втянулась и оценила положительное влияние управления через контроллер на мелкую моторику рук.

Геймерша почтенного возраста открыла для себя такие игры, как Tomb Raider (серия игр про девушку-археолога Лару Крофт). Ей особенно понравилось обследовать виртуальные древние гробницы.

«Прохождение гробниц… Пройти их надо, потому что, во-первых, это интересно, а гробницы же не просто так надо пройти, надо же что-то там найти», — пояснила Алла.

Во время визита корреспондентов она играла в игру про средневековую Японию Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы» — Прим. ред.).

Широкая публика узнала об увлечении бабушки благодаря ее внучке, Кристине Зубовой. Та выложила рилс (вертикальное видео — Прим. ред.) про играющую родственницу в соцсети, чтобы показать друзьям. Ролик получил большие охваты, и девушка решила дальше выкладывать посты про необычное хобби Аллы Борисовны. Так 75-летняя хабаровчанка-геймерша стала знаменитостью.

С медицинской точки зрения увлечение пожилых людей видеоиграми проанализировал психиатр Михаил Барышев. Эксперт отметил сразу несколько факторов.

Прежде всего, такой вид времяпрепровождения очень подкупает своей доступностью и четкими игровыми правилами. Вторая причина — стремление компенсировать недостаток общения. С возрастом у пожилых людей сужается спектр социальных связей — игры помогают заполнить этот пробел.

Еще один значимый фактор — борьба с возрастным снижением умственных способностей. Игры заставляют думать — и это является эффективной профилактикой когнитивного спада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.