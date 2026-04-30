Пчелиная атака: женщина использовала насекомых как оружие против полицейских

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За такое яростное сопротивление она получила тюремный срок.

В США женщина получила тюремный срок за попытку сорвать выселение знакомого с помощью роя агрессивных медоносных пчел. Об этом сообщила Metro.

Ребекка Вудс была признана виновной в шести случаях нападения. Инцидент произошел в городе Лонгмидоу, когда помощники шерифа прибыли к дому 80-летнего мужчины для вручения документов о принудительном выселении.

Вудс, профессиональный пчеловод, приехала на грузовике с прицепом, груженным деревянными ульями. Выражая протест против выселения, она вскрыла ящики. Из них вылетели тысячи насекомых и напали на полицейских.

Согласно материалам следствия, 55-летняя женщина надела защитный костюм, чтобы продолжить атаку, пока офицеры пытались уклониться от жалящего роя.

В ходе потасовки несколько ульев перевернулись, что привело к гибели огромного количества пчел и сделало других еще более агрессивными.

Один из силовиков получил множественные укусы в область лица и головы, а другого пришлось экстренно госпитализировать.

Когда Ребекке сообщили, что у некоторых сотрудников есть тяжелая аллергия на пчел, она равнодушно ответила: «О, у вас аллергия? Хорошо».

Выяснилось, что женщина пыталась помочь своему бывшему соседу по комнате. Пожилой владелец особняка стоимостью почти два миллиона долларов пытался оспорить выселение в суде еще с 2018 года, параллельно проходя курс лечения от онкологического заболевания.

В итоге суд приговорил Вудс к шести месяцам тюремного заключения. Представители офиса шерифа отметили, что за долгие годы службы никогда не сталкивались с подобными методами сопротивления. Они подчеркнули, что подобные действия поставили под угрозу не только правоохранителей, но и случайных прохожих.

