«Доля была небольшой»: россиянам объяснили, зачем создают новые ГОСТы

|
Екатерина Чумоватова

В 2026 году ожидается введение 2,1 тысячи норм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Союз потребителей: большинство принятых ГОСТов направлены на потребрынок

Принятие новых ГОСТов связано с их направленностью на потребрынок. Об этом рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в интервью URA.RU.

ГОСТ устанавливает обязательные требования к качеству товаров и услуг. За последний год в России утвердили большое количество новых норм, связанных с потребительским рынком. Например, на хлеб, бананы, чипсы, маникюр и педикюр, отопление в многоквартирных домах и многое другое. Однако, по словам эксперта, точного числа новых стандартов в сравнении с прошлыми годами нет.

«Просто в последнее время они чаще стали касаться потребительской сферы. Традиционно стандарты больше относились к промышленности, оборонному сектору и другим сферам, а доля ГОСТов для потребрынка была небольшой», — поделился эксперт.

Также Росстандарт в 2026 году планирует принять около 2,1 тысячи государственных норм. Например, ожидается введение стандартов на приготовление шаурмы и торговые точки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как обманывают покупателей липовыми ГОСТами. По результатам проверки Роскачества выяснилось, что около половины товаров не соответствует нормам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

