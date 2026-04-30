Суд вынес приговор пилоту Ряполову за жесткую посадку самолета в Сочи

Мария Гоманюк
Из-за инцидента авиакомпания, в которой работал летчик, понесла ущерб в 622,5 миллиона рублей.

Почему пилота осудили за жесткую посадку самолета в Сочи

Летчика Ряполова осудили на два года лишения свободы за ошибки пилотирования

Суд признал пилота Олега Ряполова виновным в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и назначил ему два года ограничения свободы. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Инцидент с жесткой посадкой самолета произошел 18 августа 2024 года при выполнении рейса из Санкт-Петербурга в Сочи. Из-за него авиакомпания понесла ущерб в 622,5 миллиона рублей.

Во время посадки лайнер получил сильную вертикальную нагрузку и ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Это привело к серьезным повреждениям воздушного судна.

В ходе разбирательства версия пилота о возможной технической неисправности и невозможности уйти на второй круг подтверждения не получила. Следствие пришло к выводу, что причиной происшествия стали ошибки при пилотировании.

Как сообщалось, после инцидента авиакомпания уволила Ряполова. Там подчеркнули, что работа пилота требует строгого соблюдения правил и высокой ответственности за безопасность пассажиров и сохранность техники.

Известно, что у Ряполова был большой опыт пилотирования. Он служил военным летчиком, а позже перешел в гражданскую авиацию и управлял самолетами Boeing 737.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилот вертолета КА-226, разбившегося в Дагестане 7 ноября 2025 года, не умел им управлять.

Суд вынес приговор пилоту Ряполову за жесткую посадку самолета в Сочи
