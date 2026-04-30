«Снимай стриптиз»: боец MMA подрался и стал объектом насмешек у пользователей OnlyFans

Диана Кулманакова
Все началось с разрыва отношений.

Что такое OnlyFans fighter: кого называют таким прозвищем

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Chung

В Великобритании 29-летний боец смешанных единоборств подрался и стал объектом насмешек на OnlyFans. Об этом сообщило издание The Sun.

Спортсмен расстался с девушкой. Чтобы отвлечься, он вышел в город с друзьями. В какой-то момент компания ввязалась в уличную стычку, защищая приятеля от группы агрессоров.

Пятеро нападавших жестоко избили бойца. Ему сломали ребра и челюсть. Он также заработал сотрясение мозга, множественные гематомы и ушибы.

Несколько дней мужчина провел в больнице. Сейчас он находится на реабилитации.

Видео драки мгновенно разлетелось по соцсетям. Кровавое лицо бойца, который продолжал сопротивляться, собрало миллионы просмотров.

«OnlyFans fighter»

Пользователи соцсетей оказались безжалостны. Спортсмена окрестили «OnlyFans fighter». Так называют девушек-бойцов, которые после поражений уходят в модели откровенного контента.

«Теперь снимай стриптиз для фанатов. OnlyFans — твой новый ринг», - написал один из пользователей.

По словам самого спортсмена, сначала его это бесило, но теперь он смеется вместе с интернет-троллями.

Расставание сломало, драка вернула к жизни

В интервью The Sun боец, попросивший не раскрывать имя, заявил, что не жалеет о случившемся.

«Расставание сломало меня эмоционально, но драка вернула ощущение жизни. Боль уйдет, шрамы останутся как напоминание. Насмешки? Пусть шутят — я сильнее. Я бы не променял это ни на что другое», — признался он.

Сейчас спортсмен планирует вернуться в ММА и даже задумывается о запуске YouTube-канала, посвященного восстановлению после травм и психологическому преодолению кризисов.

