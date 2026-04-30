Длиннее обычного? Как изменятся новогодние праздники в 2027 году

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Минтруд России представил проект производственного календаря на 2027 год. Главной новостью стали новогодние каникулы: они вновь окажутся продолжительными.

«Новогодние праздники <…> продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го», — заявили в ведомстве.

Как распределятся длинные выходные

Помимо новогоднего отдыха, россиян ждут и другие периоды, когда можно будет взять паузу от работы:

в феврале — с 21 по 23 число;

в марте — с 6 по 8 число;

в мае — сразу два блока: с 1 по 3 и с 8 по 10;

в июне — с 12 по 14;

в ноябре — с 4 по 7;

отдельно выходным станет и 31 декабря.

Что было с новогодними каникулами раньше

Для сравнения, в 2026 году новогодний отдых оказался еще длиннее. Тогда каникулы заняли период с 1 по 11 января, а с учетом переноса добавилось и 31 декабря 2025 года.

В итоге общий период отдыха составил 12 дней. Часть стандартных выходных — 3 и 4 января — перенесли, чтобы продлить праздники: они «переехали» на 9 января и конец декабря.

Отдельно стоит отметить, что в период каникул традиционно входит Рождество Христово, которое отмечается 7 января и является официальным выходным днем.

Февраль и март

Следующие длинные выходные приходятся на День защитника Отечества. В 2027 году отдых по этому поводу продлится три дня подряд.

Интересно, что сам праздник со временем изменил свое значение. Ранее он был связан с армией, однако сегодня его чаще воспринимают как неформальный «мужской день», когда поздравляют всех представителей сильного пола.

Аналогичная ситуация и с Международным женским днем. В календаре он также дает три выходных подряд.

При этом исторически 8 Марта имеет совсем иной смысл. Он связан с борьбой женщин за равные права и возник после протестов работниц в XIX веке. Позже идею закрепила активистка Клара Цеткин, предложив сделать этот день международным.

Май, лето и осень

Май традиционно остается самым «раздробленным» месяцем с точки зрения отдыха: сразу два блока выходных позволяют планировать поездки или короткие отпуска.

Летом россияне получат дополнительные дни в июне, а осенью — в ноябре, когда выходные также объединят в один продолжительный период.

