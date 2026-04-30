Миллионы годы спустя: сколько зарабатывают звезды «Друзей» за роли в сериале

TOL: актеры сериала «Друзья» получают за роли по 20 миллионов долларов ежегодно

Актеры легендарного сериала «Друзья» продолжают ежегодно получать по 20 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда рублей) в качестве роялти спустя более чем 20 лет после завершения проекта. Об этом исполнительница роли Фиби Буффе — актриса Лиза Кудроу — рассказала изданию Times of London.

По словам 62-летней звезды, успех шоу остается феноменальным. Финансовые отчисления лишь подтверждают неугасающий интерес зрителей по всему миру.

Кудроу призналась, что решилась пересмотреть сериал целиком только после трагической смерти своего коллеги Мэттью Перри в 2023 году.

«Раньше я видела только то, что сделала не так или могла бы сделать лучше. Но впервые я по-настоящему оценила, насколько это было здорово», — поделилась своими эмоциями актриса.

Она подчеркнула, что во время работы над проектом «чувствовался гений». Кудроу выразила уверенность, что никто из основного состава больше не испытает ничего подобного в своей карьере.

Помимо обсуждения гонораров, Кудроу затронула и темные стороны съемочного процесса, упомянув о жесткой атмосфере за кулисами.

Она вспомнила, что сценаристы могли позволить себе грубые высказывания в адрес артистов, если те ошибались в тексте перед живой аудиторией.

Также Лиза упомянула, что мужская часть команды авторов текста непристойно обсуждали ее коллег. В 2004 году бывшая ассистентка шоу даже подавала иск о сексуальных домогательствах против Warner Bros. Однако дело было проиграно.

Несмотря на эти инциденты, Кудроу защищает наследие проекта. Она отметила, что авторы работали на износ.

Звезда заявила, что никогда не скажет ничего плохого о «Друзьях». По ее мнению, это шоу остается по-настоящему смешным и качественным продуктом в отличие от многих других комедий того времени.

К финалу сериала зарплата каждого из шестерых ведущих актеров выросла с 22,5 тысячи долларов (около 1,7 миллиона рублей) до одного миллиона долларов (почти 75 миллионов рублей) за один эпизод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.