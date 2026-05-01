Количество пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло до 11 человек

|
Давид Андриясов Журналист

Вертолет, перевозивший вахтовиков, опрокинулся при взлете.

Авария вертолета Ми-8 в Коми 1 мая 2026 года — пострадавшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске в Республике Коми выросло до 11 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пострадало 11 человек», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в тот же день: вертолет с 24 людьми на борту, 21 пассажиром и тремя членами экипажа, совершил жесткую посадку. Известно, что воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Ельцовка», должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Ми-8 получил сильные повреждения, рядом с ним лежали обломки. По предварительной информации, аварийная ситуация возникла именно во время взлета — воздушное судно опрокинулось.

На место выехали четыре бригады скорой помощи из Усинской центральной районной больницы. Также там работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Следователи Западного межрегионального управления на транспорте СК возбудили уголовное дело и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Росавиации отнесли инцидент к категории аварий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
