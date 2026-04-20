Семь медалей: российские дзюдоисты вернулись в Москву с чемпионата Европы

Занявшая третье место сборная выступала с флагом и гимном.

В столичном аэропорту Внуково сегодня с особым волнением ждали один рейс. В Москву с чемпионата Европы из Грузии вернулись наши дзюдоисты-победители. Сборная заняла третье место. В копилке семь медалей — две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые. Тренеры результатом довольны. А сами спортсмены говорят: очень помогла поддержка фанатов, российский флаг и гимн, который вновь звучал на арене.

«Очень много болельщиков было из России, которые приехали конкретно за на болеть, смотреть, поэтому поддержка чувствовалась. Это подталкивало нас вперед. И даже в момент, когда ты устаешь, когда ты слышишь, что тебя подбадривают, тебя ждут, как второе дыхание открывается, прибавляются силы», — сказал дзюдоист, серебряный призер Чемпионата Европы 2025 года, призер Чемпионата России по дзюдо Мурад Чопанов.

«Очень классно, очень здорово прошел турнир. И то, что был флаг и гимн, придавало дополнительную мотивацию», — добавил дюздоист, мастер спорта России Тимур Арбузов.

Не помешала победе наших спортсменов и провокация, которую устроили некоторые грузинские болельщики. Они стали свистеть во время, когда звучал российский гимн. А один из местных каналов в этот момент прервал трансляцию, уйдя на рекламу.

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео