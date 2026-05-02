Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший экс-возлюбленную Тартанову

Умер бизнесмен Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении своей бывшей возлюбленной — 33-летней модели Анжелики Тартановой. Об этом сообщил его адвокат Темур Фидаров 5-tv.ru.

По информации защитника, мужчина страдал от заболеваний сердца и перенес две операции. Кузьмин умер в конце апреля. Как отметил Фидаров, бизнесмен сильно переживал после инцидента с избиением. Что касается Тартановой, то ее представители пока не выходили на связь по вопросу дальнейших выплат в пользу пострадавшей.

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин жил вместе с Анжеликой Тартановой в Москве. В ноябре 2025 года между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил возлюбленную, нанеся ей несколько ударов по голове.

Тартанова попала в реанимацию, но семья девушки узнала об этом лишь спустя несколько дней. Пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. После случившегося она потеряла память.

В декабре 2025 года Кузьмина отправили под домашний арест, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В итоге стороны заключили мировое соглашение, так как бизнесмен помогал Анжелике оплачивать лечение.

