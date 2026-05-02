Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший экс-возлюбленную Тартанову

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 47 0

Он нанес модели несколько ударов по голове, в результате чего она попала в реанимацию и перенесла трепанацию черепа.

Умер бизнесмен Дмитрий Кузьмин избивший Анжелику Тартанову

Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший экс-возлюбленную Тартанову

Умер бизнесмен Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении своей бывшей возлюбленной — 33-летней модели Анжелики Тартановой. Об этом сообщил его адвокат Темур Фидаров 5-tv.ru.

По информации защитника, мужчина страдал от заболеваний сердца и перенес две операции. Кузьмин умер в конце апреля. Как отметил Фидаров, бизнесмен сильно переживал после инцидента с избиением. Что касается Тартановой, то ее представители пока не выходили на связь по вопросу дальнейших выплат в пользу пострадавшей.

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин жил вместе с Анжеликой Тартановой в Москве. В ноябре 2025 года между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил возлюбленную, нанеся ей несколько ударов по голове.

Тартанова попала в реанимацию, но семья девушки узнала об этом лишь спустя несколько дней. Пострадавшей пришлось делать трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. После случившегося она потеряла память.

В декабре 2025 года Кузьмина отправили под домашний арест, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В итоге стороны заключили мировое соглашение, так как бизнесмен помогал Анжелике оплачивать лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Тартанова рассказала о своих проблемах с памятью.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:21
Умер бизнесмен Кузьмин, жестоко избивший экс-возлюбленную Тартанову
11:08
Российские синхронистки выиграли золото и серебро на Кубке мира в Китае
11:00
Пожар во имя науки: НАСА планирует устроить масштабное возгорание на Луне
10:53
С морковью? В Роскачестве рассказали, каким будет ГОСТ на шаурму
10:36
Юрист объяснила, как нельзя использовать георгиевскую ленту

Сейчас читают

Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео