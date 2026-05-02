В России могут запретить жарить шашлык на мангале

При противопожарном режиме может быть запрещена готовка шашлыка на мангалах

В случае повышенной пожарной опасности в том или ином регионе РФ местные власти могут запретить жарить шашлык на мангалах на продажу. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на памятку МЧС.

«При противопожарном режиме вводится запрет на выжигание сухой растительности, устанавливается запрет на посещение гражданами лесов, также временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня», — сказано в документе.

В ведомстве уточнили, что штраф за разведение костров в особый противопожарный период для физических лиц составляет 20 тысяч рублей, для должностных — 60 тысяч рублей, а для юридических — до 800 тысяч рублей.

При этом к штрафу может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром третьим лицам. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то нарушителю грозит уголовная ответственность.

Ранее в МЧС напомнили, как правильно жарить шашлык на даче. В ведомстве уточнили, что мангал нужно ставить минимум в пяти метрах от построек, в 30 метрах от лиственных деревьев и кустарников и не ближе 100 метров от хвойных массивов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.