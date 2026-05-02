Президент считает свое решение атаковать исламскую республику верным.
Фото: Reuters/Nathan Howard
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп назвал фейком данные о том, что американцы недовольны войной с Ираном
Президент США Дональд Трамп назвал фейком соцопросы, которые показывают, что большинство американцев недовольны войной с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления во Флориде.
«Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: „Одобрение всего 20 или 25%“ — это чушь», — сказал американский лидер.
По словам Дональда Трампа, жители США поддерживают главную цель военной операции против Ирана — не допустить появления у исламской республики ядерного оружия.
При этом президент подчеркнул, что считает свое решение атаковать Иран верным и снова пошел бы на этот шаг, даже осознавая все риски для экономики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белый дом заявил о завершении военной операции против Ирана. Соответствующее письмо американский лидер Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 мая
- ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
- 2 мая
- Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
- 1 мая
- Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
- 1 мая
- «Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию
- 30 апр
- Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
- 29 апр
- Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
- 29 апр
- В Белом доме не могут вспомнить, когда последний раз поднимали тему переговоров с Украиной
- 29 апр
- Первый танкер с СПГ тайно проскочил Ормузский пролив
- 27 апр
- Столп многополярного мира: как Ирану удается противостоять агрессии не только в небе и на море
- 27 апр
- Информационный успех: как Ирану удалось выстроить медиа-сопротивление Западу
Читайте также
70%
Нашли ошибку?