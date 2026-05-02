Путин подписал закон о штрафах за нарушения при продаже табачной продукции

Светлана Стофорандова

Наказывать будут за несоблюдение правил ценообразования и просрочку.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушения при торговле табачной продукцией. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь продавцов будут наказывать за несоблюдение установленных розничных цен. Размер штрафа зависит от объема проданного товара за сутки.

Так, за 100 пачек придется заплатить пять тысяч рублей, за 1000 — 50 тысяч рублей, а если продано больше, то сумма взыскания вырастет до 500 тысяч рублей.

Отдельные санкции предусмотрены за торговлю просроченными сигаретами. В этом случае штраф составит десять тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей для юридических лиц за каждую пачку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня Путин также подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Она появится в Майминском районе и будет находиться под постоянным государственным контролем.

