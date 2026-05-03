Деятельность организации USAID возродили в США

Призрак бродит по Европе, призрак «ЮЭсЭйда». Да и не только по Квропе. Американское агенство международного развития одним из первых распоряжений прикрыл Трамп еще год назад, но дело его, как выясняется живет.

Сразу несколько крупных изданий, словно не сговариваясь, начали публиковать статьи в которых красочно описывается, как миру плохо без агенства. Без него, мол, дети в африке голодают и умирают от страшных болезней. Это универсальный аргумент, который не может подействовать разве что на человека без сердца. В дополнение публикуют слезливые истории о судьбах еще и бывших сотрудников Агенства. Тут стоит напомнить, что еще в 2012 году USAID было признано в России нежелательной организацией и его деятельность была запрещена.

Газета The New York Times собрала богатый материал, опросив 30 бывших сотрудников и пришла к выводу, что большинство из них так и не смогло найти нормальную работу. Странно, правда? Не найти работу для специалистов, которые распределяли 43 миллиарда долларов в год. Что сопоставимо с бюджетом Москвы.

В описании тяжелой доли приводится пример таких неприякаянных отставников — семья Эми Учелло и Криса Федерсена, которые вынуждены получать продуктовые карточки. Грустная история. Но есть нюанс, до увольнения только Эми, будучи специалистом среднего звена в агентстве зарабатывала 175 000 долларов в год, а ее муж сидел на грантах от того же агенства. 175 000 долларов в год — это, в среднем, 13-14 миллионов в рублях. В год. Неплохо. И у нас и в США — там не каждый губернатор такую «зарплату» получает. Но чем же занимались Эми и Крис в агенстве?

Она координировала программы по планированию семью и контролю рождаемости в Африке и Азии. По простому — считала сколько надо и закупала презервативы и другие средства контрацепции. А ее муж работал на НКО PACT, которая непосредственно раздавала эти самые средства.

PACT — малоизвестная у нас организация, хотя работает давно. Меж тем, в качестве своих заслуг, она, не стесняясь приписывает себе украинский Евромайдан. Схема следующая: USAID выделяла деньги на проект, который агенство PACT реализиовывало. Для этого на Украине был создан скажем так, зонтик, проект «Юнайтер», который собирал 50-60 украинских НКО и «лидеров мнений». Эти самые «зонтичные» структуры в нужное время в нужном ключе начинали продвигать нужную линию. Когда были выборы — оспаривали результаты, когда началась компания за ассоциацию Украины и ЕС, выступали за, когда Янукович отказался — выступали резко против, поддерживали и пиарили, конечно, Майдан — вначале мирный, потом не мирный. Кто-то из «зонтичных активистов» после переворота пошел во власть, кто-то так и остался в ранге «эксперта».

Среди самый ярких фигур там был такой Олег Рыбачук, этот кормился грантами еще со времен оранжевой революции, даже успел побыть госсекретарем при Ющенко. Он убеждал что Россия — это, простите, глист на теле Украины.

Проект «Юнайтер» — лишь одна из схем финансирования и координации протестов. Таких «зонтиков» были десятки, если не сотни, и они буквально накрыли весь политический ландшафт Украины. Как проговорилась Виктория Нуланд: Америка вложила в Майдан пять миллиардов долларов. USAID было лишь одним из источников этого денежного потока.

И у нас они действовали точно также — объединяли НКО под зонтиком, под определенную тематику. Например, «наблюдение за выборами». Их названия были на слуху. Все они сейчас признаны иноагентами или нежелательными организациями.

ФБК*, «Мемориал»**, ликвидированная по требованию Минюста Московская Хельсинкская группа, Сахаровский центр***, «Агора»***, ассоциация «Голос»***. Последние были самые буйные. Так что сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сидит в тюрьме, а один из самых скандальных активистов, Ильдар Дадин с началом СВО отправился на Украину, воевать против России в шайке таких же предателей, и был ликвидирован в 2024 году в Харьковской области. Но с точки зрения тех, кто заказывает музыку, такие агенты влияния — это ценный актив и грех ими разбрасываться.

Недаром, все громче предложения USAID возродить и потихоньку, без лишней помпы, в недрах Госдепа в конце марта его и возродили. Только назвали поскромнее — не агенство, а бюро по гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. И бюджеты урезали: не 40-50 миллиардов в год, а четыре-пять миллиардов, но тоже суммы приличные.

Возглавил бюро некий молодой госслужащий Райан Шрум, который вообще начинал как риэлтор в городе Вашингтоне, но потом увлекся политикой и подвизался в Heritage Foundation****, это тоже НКО и «мозговой центр» правых американских консерваторов. Heritage Foundation уже признан в России нежелательной организацией. Так что свято место пусто не бывает, вот только занимают его отнюдь не голуби мира — что до, что после реформы.

Пример Бутягина

О том, как действуют эти прикормленные НКО и иноагенты, показывает пример Александра Бутягина, которого по доносу арестовали в Польше. Хотели выдать на суд Украины… Что там бы с ним сделали — не хочется даже представлять, да и не надо. Благодаря уникальной операции по обмену — археолог Александр Бутягин вернулся домой, поляки выдали его но не Украине, а России в обмен на двух молдавских шпионов. Подробности операции и первые эмоции ученого на родной земле — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Ночной поезд Москва — Петербург. Восемь часов пути для археолога Александра Бутягина — это первая за пять месяцев возможность наконец-то нормально выспаться.

Варшавский суд, угроза экстрадиции на Украину, месяцы тюрьмы в чужой стране — все кошмары наконец- то позади.

Тайная сделка на границе Польши и Белоруссии. Уникальные кадры процедуры обмена: Александр Бутягин с улыбкой быстро проходит мимо камер и, не говоря ни слова, садится в микроавтобус.

«Я молчал, не говорил никому ни родственникам, ни друзьям, потому что все могло сорваться», — пояснил Александр Бутягин, археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа.

Да и возможности такой не было. В тюрьме запрещали общаться с родственниками. Сестра Александра Бутягина узнала о его освобождении из новостей.

«Обратила внимание что мне звонят много незнакомых номеров и стала смотреть новости — оказалось вот такое радостное событие», — вспомнила Маргарита Войнаровская, сестра Александра Бутягина.

Это его первое интервью в России по дороге в нашу редакцию. Измотанный и уставший ученый делится впечатлениями на свободе. Наконец-то как следует поел.

Бутягин дома. Как и еще одна россиянка — супруга преднестровского военного. Взамен Польша получила журналиста Анджея Почобута, священника Гжегожа Гавела, и двух молдавских шпионов.

«Высока вероятность того, что офицеры молдавской разведки в дальнейшем выступили бы соучастниками реализации выявленного плана спецслужб Украины по срыву торжественной мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

От Варшавы такого никто не ожидал. Бутягина не выдали Киеву, как того требовала Украина, а вернули в Россию. Нашим спецслужбам удалось перехватить археолога в тот момент, когда ситуация выглядела практически безнадежно.

«Перед нами, как мне кажется, первый прецедент, когда польское государство не пошло на поводу у Западной Европы», — отметил Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН.

Александра Бутягина задержали в декабре прошлого года. Он полетел в Европу читать лекции о Помпее, обычная научная командировка.

«Не успел я налить чая, как ко мне как-то резко двинулись две женщины — как оказалось, подполковник и майор…» — вспоминал ученый.

Дело против Бутягина Украина возбудила еще в 2022-м. Обвинив его в якобы незаконных раскопках нанесении ущерба культурному наследию.

«Это преступление, что он незаконно действует на территории Украины и отбирает исторические памятники, принадлежащие украинской нации», — говорил Василий Боднар, посол Украины в Польше.

Обвинения были абсурдны еще и потому, что Бутягин раскапывал Мирмекий — античный город в Керчи и когда Крым был украинским, и когда воссоединился с Россией. Более того, все археологические находки так и оставались на полуострове, в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике. Клад с золотыми монетами четвертого века до нашей эры, кувшин с золотом Александра Македонского — сенсации мирового уровня.

«Мраморная статуя Асклепия найдена в 2018 году в результате раскопок экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Александра Бутягина», — рассказала Нина Кучеревская, заведующая отделом «Лапидарий» Керченского историко-культурного музея-заповедника.

А главное, если бы он прекратил, то памятник истории мирового значения мог быть разрушен — раскопки нельзя останавливать без консервации.

«Все аргументы защиты отметались, мол, это не имеет значения, вы поедите на Украину. Сокамерники смеялись: «Ты как кот в переноске, тебя страны будут передавать друг другу», — вспоминает, улыбаясь, Бутягин.

Организацией той самой лекции занималось агентство Curiosophy. Юрлицо — в Португалии, сотрудники — в Евросоюзе, Израиле, Грузии. Компанию связывают с иноагентом Митей Алешковским***. Основателя благотворительного фонда «Нужна помощь»*** в России обвиняли в присвоении чужих денег — часть пожертвований не доходила до адресатов.

После начала СВО Алешковский переехал в Европу. И, видимо, тогда и решил подзаработать на российских ученых. Его же агентство организовало турне известному ученому-корееведу Андрею Ланькову. Но до лекций дело так и не дошло — его задержали и депортировали латвийские власти.

«Когда-то Ланьков принимал у меня экзамен и поставил мне пять по истории Древнего Востока. Депортация Ланькова — более плохой знак, чем мой арест: ученого удалили за то, что он связан с Россией», — отметил Александр Бутягин.

На Украине охота на российских ученых уже давно стала частью государственной идеологии. В феврале Зеленский ввел санкции против 29 российских историков и ученых. На этой неделе двумя российскими археологами РАН пополнился еще и санкционный список ЕС. Рестрикции применили и к директору Госдарственного Эрмитажа — Михаилу Пиотровскому.

«Режим, который сажает или наказывает людей за содержание учебников без доказательств прямого вреда, движется в сторону научной цензуры», — считает бывший профессор политологии Нью-Йорского университета Майкл Ректенвальд

Выманить, обмануть уничтожить карьеру и жизнь. Ученые теперь тоже на линии огня, которая проходит через музейные залы.

* — Признана экстремистской и террористической организацией, включена в реестр иностранных агентов, деятельность запрещена в РФ.

** — Признана экстремисткой организацией, включена в реестр иностранных агентов, деятельность запрещена в РФ.

*** — Включены в реестр иностранных агентов.

**** — Признана нежелательной организацией в РФ.