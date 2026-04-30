Микропластик витает в воздухе: ученые нашли неожиданный источник загрязнения

Times of India: земля является основным источником микропластика

Земля оказалась в 20 раз более масштабным источником атмосферного микропластика, чем мировой океан. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на исследование специалистов факультета метеорологии и геофизики Венского университета.

Группа экспертов проанализировала колоссальный массив данных, состоящий из 2782 проб воздуха, собранных в различных точках планеты.

Результаты работы указывают на фундаментальный сдвиг в понимании глобального загрязнения. Основными виновниками накопления синтетики в воздухе признаны износ автомобильных покрышек на дорогах и отделение волокон от искусственных тканей, а не океанские брызги, как считалось ранее.

В ходе научной работы эксперты выявили серьезные пробелы в существующих методах прогнозирования. Выяснилось, что старые компьютерные модели значительно завышали концентрацию микропластика в воздухе и объемы его оседания на поверхность планеты, иногда ошибаясь на несколько порядков.

После сопоставления теории с реальными данными ученым удалось перенастроить алгоритмы, создав более достоверную схему перемещения частиц.

Однако руководитель проекта Андреас Штоль подчеркнулт, что в этой области остается много нерешенных вопросов. В частности, наблюдается парадокс. Суша поставляет количественно больше загрязнений, однако общая масса частиц над океаном выше. Это происходит из-за того, что морские микропластиковые фрагменты зачастую крупнее по размеру.

Дальнейшие усилия ученых будут сосредоточены на детальном изучении распределения микрочастиц по размерам и совершенствовании способов разделения источников выбросов.

Исследователям необходимо научиться четко разграничивать вклад транспортных сетей от промышленных предприятий. Это позволит не только давать более точные прогнозы, но и реально оценивать долгосрочное воздействие синтетических отходов на окружающую среду.

На текущем этапе работа специалистов стала важным шагом к осознанию того, насколько сильно человеческая деятельность на суше доминирует в формировании загрязнения атмосферы. Это требует незамедлительного пересмотра экологических стратегий в градостроении и текстильной промышленности.

