Из-за неосторожного обращения с печами 38 человек остались без жилья в Красноярском крае

В Красноярском крае сгорело 14 домов из-за неосторожного обращения с печами

В Красноярском крае, в селе Кучерово, пожар уничтожил 14 домов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В результате случившегося без жилья остались 38 человек. Пострадавших нет.

По данным прокуратуры, причиной возникновения крупного пожара в селе Кучерово стало неосторожное обращение с печным отоплением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Необходимые экспертизы уже назначены.

Ранее в МЧС России сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение двух жилых домов и хозяйственных построек. Из-за сильного порыва ветра огонь быстро распространился и перекинулся на соседние дома. К тушению пожара были привлечены 50 человек и 24 единицы техники.

Ранее в Томской области сгорели сразу 16 домов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур. По его информации, ЧП произошло в Шегарском районе. В результате ЧП никто не пострадал.

