Микробы на лапках: как тараканы становятся курьерами опасных для человека болезней

Откуда в вашей еде разносчики опасной заразы? Что способен сделать даже один таракан? И почему борьба с ними может стоить вам жизни? Подробно об этом разузнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Почему так опасны тараканы

Фото: 5-tv.ru

Они ползают по вашей еде и даже оказываются в готовых блюдах. А самое страшное, что благодаря людям уже совсем скоро они превратятся… в супермутантов! Ученые доказали, что рыжие тараканы, так называемые «прусаки», стали устойчивыми к большинству средств, которые против них применяют.

«Они просто привыкают к запаху той же самой полыни. Даже профессиональные инсектицидные гели не всегда срабатывают. Что уж говорить про борную кислоту с яйцом», — объясняет дезинфектор Виталий Красницкий.

Самое страшное не то, как выглядят эти вредители, а что несут на себе. На одном таракане может быть до 33 видов бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Они переносят яйца гельминтов, споры плесени и даже возбудителей дизентерии.

«Они могут переносить опасные заболевания, такие как сальмонеллез, дизентерию. У людей встречается аллергическая реакция на их покров, то есть на хитин. Экскременты также могут вызывать аллергическую реакцию», — отметил Красницкий.

И для заражения не нужен прямой контакт. Схема проста: представьте, что таракан побывал на помойке или в канализации на трупе крысы. А затем пришел к вам на кухню. Пробежал по столу, разделочной доске, детской бутылочке. Вы ничего не заметили, а наутро — температура, диарея, рвота.

«У них лапки, знаете, имеют такие волосики, в которых могут застревать маленькие кусочки всего, что они нашли в канализации, в воздуховодах, на мусорках. Все это может попадать на пищу», — объясняет профессор и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Так, в одной из калужских школ недавно пострадали 200 детей, и у всех были признаки отравления. Причиной официально назвали норовирус.

«Вот эти сутки, когда все происходило, было страшно, я и скорую вызывала, я не знала, что происходит с моим ребенком, целые сутки да, была температура, рвота, диарея, много всего интересного», — рассказала мама одного из школьников Анна Воробьева.

Некоторые СМИ утверждают, что заразу разносят именно насекомые, которых не раз замечали в столовой. Однако в школе это опровергают.

Женщина принесла врачам в своей барабанной перепонке… паука. Но, по данным отоларингологов, тараканы заползают в ушную раковину куда чаще.

«Человек это чувствует сразу. Как правило, это боль, резкая боль и выраженная заложенность. И может возникать еще шум в ухе», — отметила заведующая отделением оториноларингологии Елена Авдиенко.

«Известны даже случаи, когда испуганный таракан при попытке его достать просто прогрызал барабанную перепонку, лишая человека слуха», — рассказал Еделев.

Чем опасны средства дезинфекции

Фото: 5-tv.ru

Что вы делаете, когда видите паразита? Сначала, скорее всего, наступаете на него или бьете чем-то тяжелым. Но знайте, что если вы повредили только голову, это существо сможет функционировать еще до двух-трех недель. За счет открытой системы кровообращения рана быстро затягивается, а дышать паразит может благодаря дыхальцам по всему телу. Умирает он в итоге от обезвоживания, поскольку без головы не может потреблять пищу.

Далее, вы, вероятно, возьмете в руки аэрозоль или гель против насекомых. Однако это может стоить вам жизни.

«Во многих магазинах продаются и средства, которые могут вызвать опасные отравления для здоровья людей. В частности, мы всегда можем спокойно увидеть в продаже компоненты фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые очень токсичны и опасны для человека», — объяснил Игорь Левчук, заведующий кафедрой катастроф ИПМ РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Как ни странно — самыми страшными считаются специальные мелки с ядом. У них два ключевых недостатка:

«Первое, это используются ядохимикаты, нередко не разрешенные на территории Российской Федерации, они покупаются, например, в различных интернет-магазинах. И вторая проблема, их нередко дети путают с обычными мелками и просто ими начинают рисовать, и они имеют чаще всего кожное проникновение, то есть легко проникают в детские организмы», — подчеркнул профессор Дмитрий Еделев.

Как вытравить тараканов

Фото: 5-tv.ru

Итак, главный вопрос: что делать, если заметили вредителя? Во-первых, помните: где один, там и сотня. Отодвиньте мебель, проведите тщательную уборку, продукты питания уберите в герметичную упаковку.

«Прорабатываются потенциальные пути проникновения гелем пролонгированного действия, наносятся гелевым аппликатором. Ставятся точки на углах. То есть здесь, здесь, соответственно, и вот противоположные углы. Этого вполне достаточно», — отметил руководитель санитарно-эпидемиологической службы Алексей Устинович.

Чаще всего паразиты появляются там, где влажно и есть еда. Это кухня. Если заметили таракана, проверьте места за раковиной и рядом с мусоркой, в щелях около канализационного слива, под плитой и духовкой.

«Стояк, вентиляция, где они могут перебегать, обновить уплотнительную резинку на входной двери, промазать ее силиконовой смазкой для того, чтобы все это было более герметично. Потому что панацеи на самом деле от этого нет», — подчеркнул дезинфектор Виталий Красницкий.

Важно понимать, устойчивость — это не бессмертие. Тараканы адаптируются к конкурентному действующему веществу, например, к одному виду пиретроидов. Поэтому нужно комбинировать и чередовать средства.

«Если говорить про баллончики, то там содержится чаще всего один компонент, то есть одна группа препаратов, либо два разных компонента из одной и той же группы препаратов. Современные качественные обработки, они предполагают сразу использование 3-4 разных групп препаратов для того, чтобы воздействие было максимальным», — добавил Красницкий.

Доверьте это специалистам. Ведь инсектициды при неправильном обращении с ними могут убить вас, а не тараканов.