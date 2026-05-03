ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии

Petra: Иордания нанесла ударам по складам оружия и наркотиков в Сирии

Иорданские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары по районам, расположенным на границе с Сирией. Там, согласно официальной версии, находятся склады с оружием и наркотиками, принадлежащими незаконным группировкам. Об этом сообщило агентство новостей Petra со ссылкой на представителей Министерства обороны королевства.

«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании», — сказано в материале.

В конце 2025 года Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американские военные объединились с иорданскими и поразили свыше 70 объектов в разных районах центральной части Сирии, которые принадлежат террористической группировке «Исламское государство»*.

В марте армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала командный центр и ряд других военных объектов на территории Сирии. Это была не первая операция против соседнего государства, которую Тель-Авив объяснил необходимостью «защитить» от притеснений местных друзов. Под аналогичным предлогом летом 2025 года Израиль наносил удары по пригородам Дамаска.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.