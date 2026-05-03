Россия участвует в обсуждении возможного перемирия между США и Ираном

Россия оказалась в уникальном положении: взять тот же телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — глава российского государства высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него, осудил это преступление. И на этой же неделе, встречаясь с главой МИД Ирана, желал здоровья и благополучия новому лидеру Исламской Республики, который был ранен при покушении на него и его отца американцами. И в том, и в другом случае теплые слова из Москвы звучали искренне и были восприняты с одобрением. Ну кто еще, как не Москва, может вести уважительный диалог одновременно и с Вашингтоном, и с Тегераном.

«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. И, конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний, и наступит мир», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сказал помощник президента Юрий Ушаков, иранцы приехали обсудить новый план перемирия с США, и, несмотря на плотный рабочий график Владимира Путина, почти два часа этот план обсуждали. Переговоры Тегерана и Вашингтона и вправду оказались в тупике. Попытка «перезагрузки» контактов через Москву вполне логична. Насколько она удалась, мы увидим уже в самое ближайшее время.

Ведь сейчас на Трампа оказывали сильное давление представители лагеря глобалистов, отправив в Вашингтон ни много ни мало британского короля. Не обошлось без курьезов. Например, вывесили в одном месте не британские, а австралийские флаги, где Union Jack, конечно, присутствует, но в уменьшенном в четыре раза размере. Что хотели этим сказать? Что Британии надо умерить свои амбиции? А на Арлингтонском кладбище во время церемонии флаг Британии повесили правильный, но перевернули задом наперед. Но Карл III приехали мириться с Вашингтоном, поэтому — никаких претензий. Только дежурные улыбки и продвижение собственных интересов.

«Сразу после 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5, а Совет Безопасности ООН объединился перед лицом террора, мы вместе откликнулись на этот призыв. Сегодня, господин спикер, та же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее отважного народа», — именно такие слова произнес король Великобритании Карл III в Конгрессе США.

Вот так, с шутками и прибаутками, этот коронованный британский пенсионер сравнил Россию с международными террористами и призвал американских политиков продолжать борьбу с Москвой. Что тут скажешь: старость — не радость. Но добавлю: именно из Москвы поступил первый звонок 11 сентября в Вашингтон со словами соболезнования, сочувствия и предложением помощи. Не из Лондона. Вот так.

Странно, конечно, ожидать было чего-либо другого от представителя Британии, которая еще в 2022 году устами и руками тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона заставила Киев отказаться от мирного соглашения с Москвой и «просто воевать». Лондон верен себе. «У Англии, как известно, нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны только ее интересы».

У России тоже свои интересы, о чем напомнил президент, выступая перед советом законодателей в 120-ю годовщину российского парламента.

«Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие, а Россия вечна», — заявил Владимир Путин.

Видимо, осознание этой вечности и цепляет англичан. Попытка очаровать Трампа у Карла имела минимальный успех: американский президент вывел из-под пошлин США шотландский виски, не забывая, видимо, про свои шотландские корни, а может, взыграла королевская кровь.

Без шуток, британские журналисты отследили или сочинили родословную Трампов аж до начала XVI века и нашли общего предка у Карла III и американского президента. Они, оказывается, шестнадцатиюродные братья. Вот такие аргументы использовали британцы в переговорах.

Потому что понимают: без финансовой поддержки со стороны США им вместе с ЕС ношу под названием «Украина» долго не протащить. Те 90 миллиардов евро, что пообещали Киеву европейцы, выглядят крохами на фоне, например, бюджета Пентагона в полтора триллиона долларов.

Причем обещанного «аванса» в 90 миллиардов евро еще нет, а шлава киевского режима Владимир Зеленский уже придумал, куда потратить эту подачку. В пятницу он анонсировал военную реформу, в ходе которой пехотинцам на передовой обещает поднять зарплату до 400 тысяч гривен в месяц — это примерно 700 тысяч рублей.

С чего такая щедрость? Если прямо сейчас в некоторых подразделениях на передовой форменный голод, из-за которого даже сняли командование 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса ВСУ. Зеленский вынужден обещать огромные деньги солдатам, чтобы удержать на позициях хоть кого-то, пока в тылу с дракой и стрельбой отлавливают новых рекрутов. Мобилизуемые все чаще дают ТЦК вооруженный отпор.

