Утечки по делу Миндича вызвали резонанс на Украине

Между тем на Украине с новой силой разгорается масштабный коррупционный скандал вокруг все того же Тимура Миндича — человека без должности, который управляет, как выясняется, украинской политикой и финансами благодаря своим личным связям с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он был его продюсером в прошлой, актерской жизни. В его квартире спецслужбы установили прослушку и вот потихоньку сливают компромат.

И вот в новых откровениях Миндич уже обсуждает некоего «Вову», от которого зависят и денежные потоки, и назначения. То есть Владимира Зеленского.

И нет сомнений, что это наезд на него со стороны западных спецслужб через подконтрольные украинские спецслужбы и СМИ, чтобы тот был сговорчивее. Вопрос: на какую тему Зеленский должен быть сговорчивее? Склоняют к переговорам с Москвой? Дай бог. Но на Западе могут быть и другие интересы.

Все это происходит на фоне провалов ВСУ на фронте, которые Киев пытается перекрыть громкими террористическими атаками. Тем более у нас идет подготовка к выборам в Государственную думу. Впервые депутатов будут избирать и в новых регионах, то есть на бывших украинских территориях. И это завершит законодательное включение этих земель в федеральный конституционный контур России.

Понятно, что Киев будет пытаться сорвать или дискредитировать этот процесс. Президент провел специальное совещание и предупредил: давление будет нарастать, нужно сохранять бдительность.

«Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения, каждый день теряет определенные территории — каждый день. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Надеются, что это может что-то изменить. Это ничего не изменит, но угрозы есть, они растут, как я уже сказал», — сказал президент России Владимир Путин.

У Путина на личном контроле ситуация в крупных регионах. Только на этой неделе он провел встречи с губернатором Петербурга и главой Чечни. Эти субъекты федерации не раз становились объектами террористических атак ВСУ. С председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко обсудил наш самый западный форпост — Калининград, куда председатель Совфеда только что съездила. Наш европейский анклав геополитически уязвим: со всех сторон — НАТО.

И отдельный фокус на Дагестане. Республика сложная, многонациональная. Тут еще весной были катастрофические ливни: погибли люди, разрушены сотни домов. У действующего главы Сергея Меликова в сентябре заканчивается срок полномочий, и президент заявил, что переведет его на другую работу. По закону глава государства должен будет предложить на рассмотрение местному парламенту три кандидатуры, но тут Владимир Путин сделал интересный ход: он пригласил в Кремль ведущих дагестанских политиков и спросил их мнения, кого они для себя видят подходящим в данных обстоятельствах кандидатом. И они сами выдвинули председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, что тоже было неожиданным, поскольку он не местный, более того, человек новый — в республике работает два года.

Но, по словам дагестанцев, он успел изучить культуру народов республики, а главное — честный. Такого же мнения о нем и в Москве.

«Он человек порядочный, последовательный, честный. Без всякого сомнения, при решении и текущих, и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей. Первое. Второе. На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, а он работает принципиально, но бесконфликтно», — отметил Владимир Путин.

