Шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка» прошли в Вашингтоне

Анастасия Федорова
В мероприятиях приняли участие живущие в США россияне, члены их семей, сотрудники российской дипмиссии, а также американцы, поддержавшие инициативу.

Фото: washington.mid.ru/Посольство России в США

В центре Вашингтона состоялись шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в США.

В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, сотрудники российской дипмиссии, а также американцы, поддержавшие акцию. Участники прошли по центральным улицам города с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны, тем самым продолжив традицию сохранения личной и исторической памяти.

«Были возложены цветы к памятной надписи „Мурманск“ и барельефу „Дух Эльбы“ на центральной аллее американской столицы», — говорится в публикации дипмиссии.

Собравшиеся также почтили память погибших у Мемориала Второй мировой войны, где прошла минута молчания. После этого участники присоединились к памятному концерту: прозвучали военные песни и композиции, посвященные событиям тех лет.

Подобные акции ежегодно проходят в разных странах и объединяют людей, для которых важна память о подвиге участников Второй мировой войны. Они направлены на сохранение исторической правды и передачу ее следующим поколениям.

