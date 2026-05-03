Более 60 человек пытаются потушить пожар на складе в подмосковной Кашире

Дарья Бруданова
К ликвидации огня привлечены 19 единиц техники.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

В подмосковной Кашире произошел пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров», — сказано в официальном сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в здании на Строительной улице. Сообщение о пожаре поступило в пять утра. Сейчас огонь тушат. К его ликвидации на данный момент привлечены 61 человек и 19 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Причина произошедшего также неизвестна.

Ранее в Люберцах произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в квартире на 15-м этаже, а затем распространился на соседские балконы. Общая площадь пожара составила 29 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали из опасной зоны 20 человек. Одного человека пришлось спасать, так как он оказался заблокированным на 17-м этаже. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причина произошедшего пожара устанавливается.

