Курс на лето: какая погода ждет москвичей 3 мая

В столице установится переменная облачность и по-весеннему комфортная температура.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Переменная облачность и преимущественно сухая погода прогнозируются в столичном регионе. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
В Москве днем температура воздуха составит от 19 до 21 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 9.
В Московской области днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла, а в ночные часы — до плюс 6.
Синоптики отмечают, что в течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы. Атмосферное давление составит 745–747 миллиметров ртутного столба, оставаясь в пределах нормы.
По оценкам специалистов, такие погодные условия создают благоприятную обстановку для прогулок, поездок за город и проведения времени на открытом воздухе. Устойчивая теплая погода также способствует активному цветению растений и постепенному переходу к более летнему температурному режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перепады погоды влияют на здоровье.
