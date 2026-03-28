Беда, откуда не ждали: любимая выпечка может вызвать рак из-за токсичного металла

Daily Mail: багеты и круассаны могут вызвать рак из-за токсичного металла

Популярные мучные изделия и сухие завтраки могут стать источником опасного воздействия канцерогенного тяжелого металла на организм человека. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет французского агентства по безопасности пищевых продуктов ANSES.

В масштабном исследовании подчеркивается, что значительная часть населения Франции потребляет «тревожное» количество кадмия вместе с пищей.

Этот тяжелый металл попадает в почву через современные удобрения, используемые в сельском хозяйстве, и впоследствии накапливается в злаках и овощах.

По данным ученых, такие продукты, как хлеб, макароны, рис и картофель, являются основными источниками токсина. У некурящих людей рацион питания обеспечивает до 98% всего поступающего в организм кадмия.

Специалисты отмечают, что вещество имеет свойство накапливаться в тканях десятилетиями, что значительно повышает риски развития опухолей поджелудочной железы, простаты и молочной железы даже при регулярном потреблении малых доз.

Координатор экспертизы в агентстве Жеральдин Карн предупредила, что если не принять меры по снижению уровня загрязнения почв и не пересмотреть стандарты использования фосфатных удобрений, долгосрочные негативные последствия для здоровья общества будут только расти.

Помимо онкологических заболеваний, кадмий связывают с повреждением почек, сердечно-сосудистыми патологиями и повышением хрупкости костей.

В качестве меры предосторожности эксперты рекомендуют не отказываться от выпечки полностью, но максимально разнообразить питание.

В частности, советуют включать в меню больше чечевицы и нута, которые содержат меньше тяжелых металлов. Официальные лица также призывают правительство ужесточить правила для аграрного сектора, поскольку во Франции лимиты содержания кадмия в удобрениях сейчас выше, чем во многих других странах Европы.

